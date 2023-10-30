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Afyonspor, teknik direktörsüz çıktığı karşılaşmada galibiyet elde etti

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Karacabey Belediye Spor'u 1-0 mağlup ederek haftalar sonra galibiyet aldı. Altyapı antrenörleri Celalettin Ulu ve Soner Ballıpınar yönetiminde sahaya çıkan Afyonspor, bulduğu tek golle 3 puanı kazandı.

Afyonspor, teknik direktörsüz çıktığı karlışmada haftalar sonra galibiyet yüzü gördü.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, geçtiğimiz hafta sonu oynadığı Karacabey Belediye Spor'u 1-0 mağlup etti. Mor beyazlı ekip altyapı antrenörleri Celalettin Ulu ve Soner Ballıpınar koordianatörlüğünde sahaya çıktı. Karşılaşmada Afyonspor bulduğu tek golle 3 puanı almayı başardı. Jetler aldığı sonuç ile haftalar sonra galibiyet yüzü gördü.

Afyonspor sonucun ardından ligdeki puanını 9'a yükseltti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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