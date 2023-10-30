TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Karacabey Belediye Spor'u 1-0 mağlup ederek haftalar sonra galibiyet aldı. Altyapı antrenörleri Celalettin Ulu ve Soner Ballıpınar yönetiminde sahaya çıkan Afyonspor, bulduğu tek golle 3 puanı kazandı.

Afyonspor, teknik direktörsüz çıktığı karşılaşmada galibiyet elde etti

Afyonspor, teknik direktörsüz çıktığı karlışmada haftalar sonra galibiyet yüzü gördü.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, geçtiğimiz hafta sonu oynadığı Karacabey Belediye Spor'u 1-0 mağlup etti. Mor beyazlı ekip altyapı antrenörleri Celalettin Ulu ve Soner Ballıpınar koordianatörlüğünde sahaya çıktı. Karşılaşmada Afyonspor bulduğu tek golle 3 puanı almayı başardı. Jetler aldığı sonuç ile haftalar sonra galibiyet yüzü gördü.

Afyonspor sonucun ardından ligdeki puanını 9'a yükseltti. - AFYONKARAHİSAR