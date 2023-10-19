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Afyonspor, Teknik Direktör Tolga Şanbay ile Yollarını Ayırdı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, 9 haftada 21 puan kaybedilmesinin faturasını teknik direktör Tolga Şanbay'a kesti. Kulüp yönetimi Şanbay ile yolların ayrıldığını açıkladı. Beyaz Grup'ta mücadelede eden Afyonspor dün evinde oynadığı Van Spor karşılaşmasını 1-0 kaybedince kulüp yönetimi Tolga Şanbay ile yolları ayırdı. Kulüp yönetiminin çalışmayı düşündüğü teknik adamlarla görüşmelere başlarken, birkaç gün içerisinde yeni teknik ekibin göreve gelmesi bekleniyor.