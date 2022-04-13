Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürürken, mor beyazlı ekip karşılaşmayı kazanarak play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürürken, mor beyazlı ekip karşılaşmayı kazanarak play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Bahattin Güneş gözetiminde devam ettiren mor beyazlı ekip, antrenmana ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı. Ligde üst üste aldığı galibiyetler ile başarılı bir grafik çizen Afyonspor, bir üst lig için mücadelesini sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title