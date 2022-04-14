Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına sürdürüyor - Haberler

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Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligin 35. haftasında karşılaşacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligin 35. haftasında karşılaşacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Mor beyazlı ekip Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenmanı Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetiminde yaptı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman düz koşu ve yapılan çift kale maçla devam etti. Antrenmanda futbolcuların hayli hırslı ve istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Güneş, Sivas, Spor, Haberler

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