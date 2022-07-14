Afyonspor sezonun ilk antrenmanına çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonspor sezonun ilk antrenmanına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Afyonspor sezonun ilk antrenmanına çıktı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni Teknik Direktörü Koray Palaz yönetiminde sezonun ilk antrenmanına çıktı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni Teknik Direktörü Koray Palaz yönetiminde sezonun ilk antrenmanına çıktı.

Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Afyonspor kulüp yönetimi yeni sezonda ilk iş olarak teknik direktör değişikliğine gitti. Koray Palaz ile el sıkışan Afyonspor'da yeni sezonun ilk antrenmanı bayram izninin ardından Kocatepe Spor Kompleksinde yapıldı. Antrenmanda yeni sezonun flaş transferlerinden Olcay Şahan'da katıldı. Antrenmanda futbolcuların morallerinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title