TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor sezonu 47 puan ile 10. sırada tamamladı.

Mor beyazlı ekip ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Somaspor 3-2 mağlup olarak sezonu 10. sırada tamamladı. Jetler 36 haftada 12 galibiyet ve 11 beraberlik alırken, 13 maçta ise rakiplerine boyun eğerek sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Afyonspor oynadığı karşılaşmalarda rakip takımlara 48 gol atarken, kalesinde ise 47 gol görerek ligi +1 avaraj ile tamamladı.

Öte yandan, Afyonspor 24 Mayıs ta kongreye giderek, yeni yönetimini oluşturmayı planlıyor. - AFYONKARAHİSAR