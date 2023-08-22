Afyonspor, Serik Beledispor maçı hazırlıklarına başladı
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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Serik Beledispor maçı hazırlıklarına başladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Serik Beledispor maçı hazırlıklarına başladı.
Mor beyazlı ekip ligin ilk maçında Serik Beledispor'a konuk olacak. Jetler karşılaşmanın hazırlıklarına fitnes salonunda gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Antrenmana takıma yeni transfer edilen oyuncularda katıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor