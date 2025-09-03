Haberler

Afyonspor Sahaya Çıkmadı, Bornova 1877 Hükmen Galip Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kupası 1'inci Tur'da Bornova 1877-Afyonspor maçı, konuk Afyonspor'un sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Bornova 1877, 3-0 hükmen galip sayılarak 2'nci Tur'a yükseldi.

TÜRKİYE Kupası 1'inci Tur'da bugün İzmir'de oynanması gereken Bornova 1877-Afyonspor müsabakası konuk Afyonkarahisar ekibinin sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. İzmir temsilcisi Bornova 1877, mali sorunlar yaşayan rakibinin sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayılarak 2'nci Tur'a yükselecek.

Bornova 1877 yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlaması gereken Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur müsabakamız rakibimiz Afyonspor sahaya çıkmadığından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump'tan Hamas'a çağrı: Derhal 20 rehineyi serbest bırakın, işler hızla değişecek

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi uyarı: Bunu yaparsanız işler son bulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.