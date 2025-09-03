Afyonspor Sahaya Çıkmadı, Bornova 1877 Hükmen Galip Geldi
Türkiye Kupası 1'inci Tur'da Bornova 1877-Afyonspor maçı, konuk Afyonspor'un sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Bornova 1877, 3-0 hükmen galip sayılarak 2'nci Tur'a yükseldi.
TÜRKİYE Kupası 1'inci Tur'da bugün İzmir'de oynanması gereken Bornova 1877-Afyonspor müsabakası konuk Afyonkarahisar ekibinin sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. İzmir temsilcisi Bornova 1877, mali sorunlar yaşayan rakibinin sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayılarak 2'nci Tur'a yükselecek.
Bornova 1877 yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlaması gereken Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur müsabakamız rakibimiz Afyonspor sahaya çıkmadığından dolayı iptal edilmiştir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor