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Afyonspor play-off yolunda yara aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor play-off yolunda yara aldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, dün yaşadığı 1-0'lık Sivas Belediyespor yenilgisinin ardından play-off yolunda yara aldı.

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, dün yaşadığı 1-0'lık Sivas Belediyespor yenilgisinin ardından play-off yolunda yara aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 3 haftadan bu yana play-off hattında başarılı bir grafik çizen mor beyazlı ekip dün kendi sahasında en yakın takipçilerinden Sivas Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Afyonspor aldığı yenilgiyle play-off hattından da düştü. Jetler 59 puanla ligde 7. sıraya geriledi. Afyonspor, 36. hafta sonu karşılaşmasında Bayburt Özel İdare Spor'a konuk olacak. Ligin bitimine 3 hafta kala Afyonspor'da planlar şimdi tekrar play-off hattına girmek için yapılıyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Sivas, Spor, Haberler

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