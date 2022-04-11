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Afyonspor 'play-off' iddiasını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
Afyonspor 'play-off' iddiasını sürdürüyor

TFF 2 Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynadığı Kahramanmaraşspor'u yenerek puanını 59'a yükseltti.

TFF 2 Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynadığı Kahramanmaraşspor'u yenerek puanını 59'a yükseltti.

Kırmızı Grupta mücadelesini sürdüren mor beyazlı ekip üst üste aldığı galibiyetler ile girdiği play-off hattındaki yerini korumayı başardı. 59 puan ile ligde 5. sırada bulunan Afyonspor, aynı puanı paylaştığı Van Spor'dan averaj farkı ile üst sırada bulunuyor. Afyonspor hafta sonu ligin 35. haftasında evinde Sivas Belediyespor'u konuk edecek. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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