Afyonspor play-off hattına girdi

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu aldığı 1-0'lık Serik Belediyespor galibiyeti ile moral bulurken, mor beyazlı ekip ligdeki puanını 56 puana yükseltti.

Afyonspor ligin bitimine 5 hafta kala aldığı galibiyetle puanını 56'ya çıkarıp play-off hattına girdi. Mor beyazlı ekip 6. sıradaki en yakın takipçisi Van Spor FK ile aynı puana sahip olmasına rağmen averaj üstünlüğü ile play-off'a yükselirken, jetler ligin 34. haftasında deplasmanda Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor