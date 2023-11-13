Afyonspor Nazilli Belediyespor'u mağlup ederek ligde yükseldi

Afyonspor ligin 14. haftasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor maçını kazarak ligde 12. sıraya yükseldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, ligin 14. haftasında deplasmanda İzmir temsilcisi Altınordu'ya konuk olacak. Maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başlayan mor beyazlılar da Nazilli Belediyespor maçında alınan galibiyet ile olan moraller yerinde.

Afyonspor Nazilli'den aldığı galibiyet ile ligde 13 puanla 12. sıradya yükselirken, jetler hafta sonu oynayacağı Altınordu maçını da kazanmak istiyor. - AFYONKARAHİSAR