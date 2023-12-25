Afyonspor Ligin İlk Yarısını 3 Puanla 7. Sırada Tamamladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ligin ilk yarısını 3 puanla 7. sırada kapattı.

Mor beyazlı ekip dün oynadığı Adıyaman FK karşılaşmasını 1-0 kazanarak ligin ilk yarısını 27 puan ile 7. sırada tamamladı. Ligin ilk yarısında inişli çıkış bir grafik sergileyen Afyonspor oynadığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Afyonspor karşılaşmalarda kalesinde 12 gol görürken, rakip takım filelerini ise 13 defa havalandırdı. - AFYONKARAHİSAR