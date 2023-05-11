Afyonspor, ligin 37. haftasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak
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TFF 2. Lig 37. hafta maçında evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak olan Afyonspor karşılaşmanın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanlar ile devam ediyor.
TFF 2. Lig 37. hafta maçında evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak olan Afyonspor karşılaşmanın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanlar ile devam ediyor.
Mor beyazlı ekip 37. hafta maçında Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Afyonspor ligi bitimine bir hafta kala son iç saha maçına çıkacak. Jetler karşılaşmanın hazırlıklarına teknik direktör Koray Palaz gözetiminde yapılan antrenmanlar ile devam ediyor.
Afyonspor 47 puan ile ligde 9. sırada bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor