Afyonspor ligi 62 puanla 8. sırada tamamladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynadığı Çorum FK karşılaşmasında sahadan 3-2 yenik ayrılarak ligi puansız kapattı.

Mor beyazlı ekip TFF 2. Lig'i 62 puanla 8. sırada tamamladı. Afyonspor bu sezon oynadığı 38 karşılaşmadan 18'ini kazanırken, 12'sini ise kaybetti. Jetler 8 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. 38 karşılaşmada kalesinde 44 gol gören mor beyazlı ekip, rakip takımın filelerini ise 67 defa havalandırdı. Afyonspor kazandığı karşılaşmaların büyük çoğunluğunu ise kendi evinde oynadığı maçlarda aldığı galibiyetler ile sağladı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor