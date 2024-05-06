Afyonspor, ligi 13. sırada tamamladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligi 42 puan ile 13.'ncü sırada tamamladı.

Bu sezon 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynadığı ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı Adıyaman FK karşılaşması sonrası ligi tamamladı. Sezon boyunca inişli çıkış bir grafik sergileyen Afyonspor, son haftalarda yaşanan yönetim değişikliği sonrası toparlanarak düşme hattından uzaklaşıp ligi 42 puan ile 13.'ncü sırada tamamladı. - AFYONKARAHİSAR