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Afyonspor ligde kalmayı garantiledi

Afyonspor ligde kalmayı garantiledi

Spor Haberleri

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor dün evinde oynadığı Şanlıurfaspor maçını kaybetmesine rağmen ligde kalmayı garantiledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor dün evinde oynadığı Şanlıurfaspor maçını kaybetmesine rağmen ligde kalmayı garantiledi.

Mor beyazlı ekiple dün karşı karşıya geldiği Şanlıurfaspor'a 3-2 mağlup oldu. Jetler ligde 10.'ncu sıraya gerilirken, lig bitimine bir hafta kala 47 puan ligde kalmayı garantiledi. Afyonspor ligin son haftasında ise deplasmanda Somaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 20 Mayıs Cumartesi Manisa'da oynanacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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