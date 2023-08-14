Afyonspor, Kuşadasıspor'u 2-1 mağlup etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, kamp için gelen Kuşadasıspor ile yaptığı hazırlık maçında Ergin ve Eray'ın golleriyle 2-1 galip geldi. Takımın eksiklerini görmek isteyen teknik heyet, antrenmanlarda oyunculara bilgi takviyelerinde bulunacak.

TFF 2. Lig ekiplerinde Afyonspor, kamp için kente gelen Kuşadasıspor ile yaptığı hazırlık maçında rakibini Ergin ve Eray'ın golleri ile 2-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor lig öncesi yaptığı kampta ikinci hazırlık maçına çıktı. 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Kuşadasıspor ile karşı karşıya gelen Afyonspor, rakibinin karşısına teknik adam Tolga Şanbay'ın muhtemel 11'i ile çıktı. İlk yarı Ergin Keleş, ikinci yarıda da Eray'ın golü ile 2 gol bulan Afyonspor, maçı 2-1 kazandı.

Takımın eksiklerini, görerek müdahale etmek isteyen teknik heyetin, yapacağı antrenmanlarda oyunculara bilgi takviyelerinde bulunacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR