Afyonspor kum sahada kuvvet ve kondisyon antrenmanı yaptı Spor Haberleri Afyonspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına kum sahada kuvvet ve kondisyon antrenmanı ile devam etti. Afyonspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına kum sahada kuvvet ve kondisyon antrenmanı ile devam etti. Mor beyazlı ekip ligin 6'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Jetler hazırlıklar çerçevesinde kum sahada kuvvet ve kondisyon antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmanda 3 takıma ayrılarak mini futbol turnuvası yapan futbolcularımız eğlenceli anlar geçirdi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivas Spor Haberler

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