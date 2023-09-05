Afyonspor Kırşehir Futbol maçında berabere kalarak ligde 12. sıraya yükseldi

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Kırşehir Futbol ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak bir puan almayı başardı. Bu sonuçla Afyonspor, ligde 12. sıraya yükseldi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor dün oynadığı Kırşehir Futbol karşılaşmasında bir puan alarak ligde 12. sıraya yükseldi.

Mor beyazlı ekip geçtiğimiz hafta Serik Belediyesipor maçında sahadan 1-0 yenik ayrılarak lige puansız başladı. Jetler dün akşam ise kendi evinde Kırşehir Futbol'u ağırladı. Afyonspor 90 artı da bulduğu golle rakibi ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puan ile ayrıldı. Bu sonuçlar mor beyazlılar ligde 12. sıraya yükseldi. - AFYONKARAHİSAR