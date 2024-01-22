Afyonspor Kırşehir FK ile berabere kaldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu deplasmanda oynadığı Kırşehir FK maçından 1 puan almayı başararak puanını 28'e yükseltti.

Mor beyazlı ekip ligin 21. haftasında deplasmanda konuk olduğu Kırşehir FK ile 1-1 berabere kaldı. Afyonspor bu maçtan aldığı 1 puanla puanını 28'e yükseltirken lig sıralamasında 9. sıradaki yerini korudu. Jetler bu hafta sonu 27 Ocak Cumartesi günü evinde Kırklarelispor Futbol A.Ş.'yi konuk edecek. - AFYONKARAHİSAR