Afyonspor Kırklarelispor'u mağlup ederek 8. sıraya yükseldi

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, deplasmanda oynadığı Kırklarelispor maçını 2-1 kazanarak ligde 8. sıraya yükseldi. Afyonspor'un puanı da 4'e çıktı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu aldığı Kırklarelispor galibiyeti ile ligde 8. sıraya yükseldi.

Mor beyazlı ekip geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda oynadığı Kırklarelispor maçını ilk ve ikinci yarı bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Bu skorun ardından ligde 8. sıraya yükselen Afyonspor puanını da 4'e çıkardı.

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