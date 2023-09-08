Afyonspor, Kırklarelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Kırklarelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Mor beyazlı ekip, antrenmanlarla maça hazırlanıyor.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Kırklarelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Mor beyazlı ekip maçın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenmanlar ile sürdürüyor. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından düz koşu ve çift kale maçla devam etti.
Ligde 1 puanı bulunan Afyonspor, 10 Eylül Pazar günü Kırklareli Atatürk Stadında Kırklarelispor'un konuğu olacak. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor