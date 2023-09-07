Afyonspor, Kırklarelispor maçının hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kırklarelispor maçının hazırlıklarına başladı.

Mor beyazlı ekip maçın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman ile başladı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından düz koşu ile devam etti.

Öte yandan, Afyonspor 1 puan ile ligde 12. sırada bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR