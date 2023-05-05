Afyonspor, İstanbul deplasmanında Arnavutköy Belediyespor'a konuk olacak

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu ligin 11. Sırasında ki Arnavutköy Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu ligin 11. Sırasında ki Arnavutköy Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor ligin 36. haftasında İstanbul deplasmanında Arnavutköy Belediyespor'a konuk olacak. Hafta başından bu yana hazırlıklarına sürdüren Afyonspor, deplasmanda oynayacağı maç için yarın yola çıkacak.

Öte yandan, Afyonspor 46 puan ile ligde 9. sırada, Arnavutköy Belediyespor ise 45 puan ile 11. sırada yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR