Üye Girişi
Haberi Paylaş
Afyonspor, İstanbul deplasmanında Arnavutköy Belediyespor'a konuk olacak

Afyonspor, İstanbul deplasmanında Arnavutköy Belediyespor'a konuk olacak

Spor Haberleri

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu ligin 11. Sırasında ki Arnavutköy Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu ligin 11. Sırasında ki Arnavutköy Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor ligin 36. haftasında İstanbul deplasmanında Arnavutköy Belediyespor'a konuk olacak. Hafta başından bu yana hazırlıklarına sürdüren Afyonspor, deplasmanda oynayacağı maç için yarın yola çıkacak.

Öte yandan, Afyonspor 46 puan ile ligde 9. sırada, Arnavutköy Belediyespor ise 45 puan ile 11. sırada yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title