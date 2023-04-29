Üye Girişi
Haberi Paylaş
Afyonspor, Isparta 32 Spor'u konuk edecek

Afyonspor, Isparta 32 Spor'u konuk edecek

Spor Haberleri

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yarın evinde Isparta 32 Spor'u ağırlayacak.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yarın evinde Isparta 32 Spor'u ağırlayacak.

Mor beyazlı ekip yarın kendi sahasında Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Jetler uzun süredir kaybettiği puanları telafi etmek için sahaya 3 puan parolası ile çıkacak. Puanları 43 ile eşit olan Afyonspor ve Isparta 32 Spor yarın saat 15.00'da Zafer Stadı'nda karşı karşıya gelecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Isparta Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title