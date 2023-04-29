Afyonspor, Isparta 32 Spor'u konuk edecek

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yarın evinde Isparta 32 Spor'u ağırlayacak.

Mor beyazlı ekip yarın kendi sahasında Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Jetler uzun süredir kaybettiği puanları telafi etmek için sahaya 3 puan parolası ile çıkacak. Puanları 43 ile eşit olan Afyonspor ve Isparta 32 Spor yarın saat 15.00'da Zafer Stadı'nda karşı karşıya gelecek. - AFYONKARAHİSAR