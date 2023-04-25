Afyonspor, Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarına başladı

Afyonspor evinde ağırlayacağı Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF. 2. Lig'in 35. haftasında mor beyazlılar kendi evinde Isparta 32 Spor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 30 Nisan Pazar günü oynanacak. Jetler maçın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman ile başladı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenmanda teknik ağırlıkla çalışmalarda yapıldı. - AFYONKARAHİSAR