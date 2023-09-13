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Afyonspor, İskenderunspor'dan Şefik Abalı'yı transfer etti

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TFF 2. Lig takımlarından Afyonspor, İskenderunspor'da forma giyen defans oyuncusu Şefik Abalı ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, İskenderunspor'da forma giyen defans oyuncusu Şefik Abalı ile el sıkıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren mor beyazlı ekip İskenderunspor'da forma giyen defans oyuncusu Şefik Abalı ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreni sonrası Şefik Abalı kendisini iki yıllığına Afyonspo'a bağlayan sözleşmeye imza attı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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