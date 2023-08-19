Afyonspor ikinci etap kampını tamamladı
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TFF 2. Lig takımlarından Afyonspor, yeni dönem hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği ikinci etap kampını tamamladı. Yeni transferlerin de yer aldığı kamp, son antrenmanla sona erdi. Pazartesi günü Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına başlanacak.
TFF 2. ekiplerinden Afyonspor ikinci etap kamp dönemini gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.
Mor beyazlı ekip yeni dönem hazırlıklarını iki kamp etabı şeklinde gerçekleştirdi. Yeni transferlerinde denenme şansının bulunduğu kamp gerçekleştirilen son antrenman ile tamamlandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "İkinci etap kamp çalışmalarımızı sonlandırdık, pazartesi günü Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına başlayacağız" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor