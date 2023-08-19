Afyonspor ikinci etap kampını tamamladı

TFF 2. ekiplerinden Afyonspor ikinci etap kamp dönemini gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

Mor beyazlı ekip yeni dönem hazırlıklarını iki kamp etabı şeklinde gerçekleştirdi. Yeni transferlerinde denenme şansının bulunduğu kamp gerçekleştirilen son antrenman ile tamamlandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "İkinci etap kamp çalışmalarımızı sonlandırdık, pazartesi günü Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına başlayacağız" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR