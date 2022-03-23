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Afyonspor hafta sonu lideri konu edecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor hafta sonu lideri konu edecek

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu evinde ağırlayacağı Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu evinde ağırlayacağı Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mor beyazlı ekip hafta sonu lig birincisi Sakaryaspor'u konuk edecek. Afyonspor, liderle oynayacağı maçın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman ile başladı. Teknik Direktör Bahattin Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlarken, ardından düz koşu ve çift kale maç yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor hafta sonu lideri konu edecek

Afyonspor hafta sonu lideri konu edecek

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Spor, Haberler

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