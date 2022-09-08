Afyonspor, Göztepe'de top koşturan Ege Özkayımoğlu'nu renklerine bağladı Spor Haberleri TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Göztepe'de top koşturan Ege Özkayımoğlu'nu renklerine bağladı. TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Göztepe'de top koşturan Ege Özkayımoğlu'nu renklerine bağladı. Mor beyazlı ekip ligdeki iddialı mücadelesini sürdürürken bir taraftan da transfer çalışmasına devam ediyor. Afyonspor son olarak 1. Lig takımlarından Göztepe'den 21 yaşındaki forvet oyuncusu Ege Özkayımoğlu ile anlaşmaya vardı. Mor beyazlı ekip Ege Özkayımoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Ege Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Afyonspor, Göztepe'de top koşturan Ege Özkayımoğlu'nu renklerine bağladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.