Afyonspor Genç Oyuncularla Adıyaman FK Deplasmanına Çıkacak

Afyonspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir Adıyaman FK deplasmanına ideal ilk 11 yerine genç oyuncuları götürecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Afyonspor ligden düşmesi kesinleşen Adıyaman FK'ya konuk olacak. As kadrodaki oyunculara izin veren tecrübeli teknik adam Şimşir, özellikle altyapıdan A takıma çıkarılan oyunculardan oluşan takımla son maça çıkacak. Tecrübesiz ve genç oyuncuların maç performanslarını değerlendirmek isteyen Şimşir, önümüzdeki sene forma giymesi muhtemel oyuncuları Adıyaman'da görmek istiyor. Önümüzdeki sezon genç ve tecrübeli oyunculardan karma takımla lige başlamak isteyen Şimşir, tecrübesiz oyuncularla Adıyaman maçına çıkmak gibi radikal karar aldı. Afyonspor için kazanmanın veya kaybetmenin önemli olmadığı bu son maç için teknik adam Şimşir gençlere çok büyük bir fırsat vermiş olacak. - AFYONKARAHİSAR