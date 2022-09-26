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Afyonspor, galibiyet serisine devam ediyor

Spor Haberleri

Afyonspor, galibiyet serisine devam ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynadığı Sivas Belediyespor maçını 2-0 kazanarak puanını 10'a yükseltti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynadığı Sivas Belediyespor maçını 2-0 kazanarak puanını 10'a yükseltti.

Afyonspor galibiyet serisine Sivas'ta da devam etti. Mor beyazlı ekip Sivas deplasmanından 3 puan ile dönerek ligdeki puanını 10'a yükselterek ligde 5'nci sıraya çıktı. Afyonspor, Sivas Belediyespor'u 2-0 yenerek hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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