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Afyonspor evinden 3 puanla ayrılmayı bildi

Spor Haberleri

Afyonspor evinden 3 puanla ayrılmayı bildi

Afyonspor, ligin ikinci haftasında evinde ağırladığı Bursaspor'u 1.0 yenerek ligde 6. sıraya yükseldi.

Afyonspor, ligin ikinci haftasında evinde ağırladığı Bursaspor'u 1.0 yenerek ligde 6. sıraya yükseldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Afyonspor ligin ikinci haftasında da puan almayı başardı. Evinde ağırladığı Bursaspor'u tek golle geçmeyi başaran mor beyazlı ekip sahadan 3 puanlar ayrıldı. Afyonspor ligin 4. haftasında ise Batman Petrol Spor'a konuk olacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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