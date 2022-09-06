Afyonspor evinden 3 puanla ayrılmayı bildi Spor Haberleri Afyonspor, ligin ikinci haftasında evinde ağırladığı Bursaspor'u 1.0 yenerek ligde 6. sıraya yükseldi. Afyonspor, ligin ikinci haftasında evinde ağırladığı Bursaspor'u 1.0 yenerek ligde 6. sıraya yükseldi. TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Afyonspor ligin ikinci haftasında da puan almayı başardı. Evinde ağırladığı Bursaspor'u tek golle geçmeyi başaran mor beyazlı ekip sahadan 3 puanlar ayrıldı. Afyonspor ligin 4. haftasında ise Batman Petrol Spor'a konuk olacak. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Spor Haberler

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