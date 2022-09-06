Afyonspor evinden 3 puanla ayrılmayı bildi
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Afyonspor, ligin ikinci haftasında evinde ağırladığı Bursaspor'u 1.0 yenerek ligde 6. sıraya yükseldi.
Afyonspor, ligin ikinci haftasında evinde ağırladığı Bursaspor'u 1.0 yenerek ligde 6. sıraya yükseldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Afyonspor ligin ikinci haftasında da puan almayı başardı. Evinde ağırladığı Bursaspor'u tek golle geçmeyi başaran mor beyazlı ekip sahadan 3 puanlar ayrıldı. Afyonspor ligin 4. haftasında ise Batman Petrol Spor'a konuk olacak. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor