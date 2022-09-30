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Afyonspor, evinde Amed Spor'u ağırlayacak

Spor Haberleri

Afyonspor, evinde Amed Spor'u ağırlayacak

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Amed Spor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Amed Spor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

TFF 2. Lig 7. hafta karşılaşmasında mor beyazlı ekip Amed Spor'u konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Afyonspor kendi evinde 3 puanı alıp ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Karşılaşma yarın Zafer Stadında oynanacak.

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Amed Spor'un oynadığı karşılaşmalarda yaşanan olaylardan dolayı maça Amed Spor taraftarının alınmamasına karar verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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