Afyonspor, evinde Amed Spor'u ağırlayacak Spor Haberleri TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Amed Spor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Amed Spor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. TFF 2. Lig 7. hafta karşılaşmasında mor beyazlı ekip Amed Spor'u konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Afyonspor kendi evinde 3 puanı alıp ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Karşılaşma yarın Zafer Stadında oynanacak. Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Amed Spor'un oynadığı karşılaşmalarda yaşanan olaylardan dolayı maça Amed Spor taraftarının alınmamasına karar verildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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