Afyonspor-Eskişehirspor Maçında İğrenç Olay: 2000 Koltuk Söküldü

Afyonspor-Eskişehirspor Maçında İğrenç Olay: 2000 Koltuk Söküldü
Afyonkarahisar'da oynanan Afyonspor-Eskişehirspor maçının ardından yaşanan tribün olaylarında yaklaşık 2000 koltuk yerinden sökülerek sahaya atıldı. Maç sonrası Eskişehirsporlu taraftarların neden olduğu olaylarda stadyumda ciddi hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar'da oynanan Afyonspor- Eskişehirspor maçı sonrası yaşanan tribün olaylarında 2 bine yakın koltuk yerinden sökülerek sahaya atıldı.

TFF 3. Lig 4. Grup 8. haftasında Afyonspor ile Eskişehirspor arasında oynanan karşılaşma konuk ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Mücadele sonrası Eskişehirspor'un bulunduğu bölümde yeşil sahalarda istenmeyen olaylar yaşandı. Eskişehirsporlu taraftarlar, oturdukları koltukları söküp sahaya ve Afyonsporlu taraftarların bulunduğu bölüme atarak küfürlü tezahüratlar yaptı. Yaşanan olaylarda stadın tuvaletleri ve lavaboları da parçalandı. Olayların ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

