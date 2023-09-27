Afyonspor-Esenlerspor Maçının Biletleri Ücretsiz

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yönetim kurulundan yapılan açıklamada hafta sonu oynanacak Esenlerspor maçı biletlerinin ücretsiz olacağı belirtildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Afyonspor yönetim kurulu aldığı karar ile hafta sonu Kocatepe Spor Kompleksi Zafer Stadı'nda oynanacak Esenlerspor karşılaşmasının maç biletlerini ücretsiz olacağı kaydedildi. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada "Taraftarlarımız, maç günü stadyum gişelerinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecektir. Stadyuma, biletsiz giriş yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR