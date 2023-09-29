Afyonspor, Esenlerspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Esenlerspor maçı için antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Teknik Direktör Tolga Şanbay gözetiminde yapılan antrenmanlar, ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Esenlerspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Afyonspor hafta sonu Kocatepe Spor Kompleksi Zafer Stadı'nda oynayacağı Esenlerspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Mor beyazlı ekip Teknik Direktör Tolga Şanbay gözetiminde çıktığı antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı. Düz koşu ile süren antrenman ardından yapılan çift kale maçın ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR