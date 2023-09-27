Afyonspor, Esenlerspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Esenlerspor maçı hazırlıklara başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Afyonspor geçtiğimiz hafta 1461 Trabzonspor maçından 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Mor beyazlı ekip hafta sonu ise evinde ağırlayacağı Esenlerspor maçı hazırlıklara başladı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve çift kale maçla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR