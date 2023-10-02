Afyonspor, Esenlerspor'a uzatma dakikalarında yenildi
TFF 2. Ligde mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Esenlerspor'a maçın uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup oldu. Mor beyazlılar, ligde 6 haftada sadece 5 puan toplayabildi ve 12. sıraya geriledi.
TFF 2. Ligde mücadele eden Afyonspor dün evinde ağırladığı Esenlerspor'a maçın uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 boyun eğerken, mor beyazlılar ligde 6 haftada sadece 5 puan toplayabildi.
Afyonspor'da kötü gidişat puan kayıpları sürüyor. Jetler ligin ilk 6 haftasında çıktığı karşılaşmalarda 1 galibiyet görürken, mor beyazlılar maçların 2'sinde sahadan beraberlikle ayrılırken karşılaşmalarında 3'nde ise mağlubiyet aldı. 6 hafta da sadece 5 puan toplayan Afyonspor dün aldığı Esenlerspor maçı sonrası ligde 12. sıraya geriledi. - AFYONKARAHİSAR