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Afyonspor, Esenlerspor'a uzatma dakikalarında yenildi

TFF 2. Ligde mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Esenlerspor'a maçın uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup oldu. Mor beyazlılar, ligde 6 haftada sadece 5 puan toplayabildi ve 12. sıraya geriledi.