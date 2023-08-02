Afyonspor, Ergin Keleş'i kadrosuna kattı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, forvet oyuncusu Ergin Keleş ile 1 yıllığına renklerine bağladı.

Afyonspor yen sezona yeni transferlerle hazırlanıyor. Mor beyazlı ekip son olarak Kastamonuspor'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon 35 maçta 15 gol atan tecrübeli forvet oyuncusu Ergin Keleş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Ergin Keleş kendisini 1 yıllığına mor beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı. - AFYONKARAHİSAR