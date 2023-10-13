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Afyonspor, Diyarbekir Spor maçı için yola çıktı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Diyarbekir Spor maçı için kentten ayrıldı. Afyonspor, 6 puan ile ligde 12. sırada yer alırken, rakibi Diyarbekir Spor ise 7 puan ile 9. sırada bulunuyor.