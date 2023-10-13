Afyonspor, Diyarbekir Spor maçı için yola çıktı
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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Diyarbekir Spor maçı için kentten ayrıldı. Afyonspor, 6 puan ile ligde 12. sırada yer alırken, rakibi Diyarbekir Spor ise 7 puan ile 9. sırada bulunuyor.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Diyarbekir Spor maçı için kentten ayrıldı.
Mor beyazlı ekip ligin 8. haftasında Diyarbekir Spor ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadyumunda yarın oynanacak karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek. Karşılaşma 14 Eylül Cumartesi günü (yarın) saat 13.30'da başlayacak.
Afyonspor, 6 puan ile ligde 12. sırada yer alırken, rakibi Diyarbekir Spor ise 7 puan ile 9. sırada bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor