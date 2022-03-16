Afyonspor, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

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Afyonspor, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyon spor, Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mor beyazlı ekip 20 Mart Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Kocatepe spor Kompleksinde gerçekleştirilen idman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı. Teknik Direktör Bahaddin Güneş'in bazı futbolcular ile yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Güneş, Pazar, Mart, Spor, Haberler

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