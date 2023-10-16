Afyonspor Deplasmanda Berabere Kaldı

Afyonspor, Diyarbekir Spor ile deplasmanda oynadığı maçta 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı. Takımın ligdeki puanı 7'ye yükseldi ve 13. sıraya düştü. Afyonspor, önümüzdeki hafta evinde Van Spor'u konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta sonu Diyarbekir Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Afyonspor rakibi ile 0-0 berabere kalarak 1 puan ile evine döndü.

Mor beyazlı ekip aldığı beraberlik ile ligdeki puanını 7'ye yükseltirken sıralamada ise 13. sıraya düştü. Jetler 16 Ekim Çarşamba günü ise evinde Van Spor'u konuk edecek. Afyonspor dün kullandığı bir günlük iznin ardından bugün karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Afyonspor karşılaşmayı kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. - AFYONKARAHİSAR