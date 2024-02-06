Afyonspor'da yönetim krizi devam ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinde Afyonspor'da yönetim kaosu devam ederken, Kulüp Başkanı Erkan Çelik ise son yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Mor-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta sonu evinde 1461 Trabzon'u ağırladığı karşılaşmada maçın oynanacağı stadyuma futbolcuların yürüyerek gitmeleri ile gündeme gelmişti. Kulüp yönetiminin ulaşım firmasına ödeme yapmadığı için firmanın oyuncuları taşımama kararı alması üzerine yaşanan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz haftalarda kongre kararı alınan Afyonspor'da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için genel kurul yapılamazken şimdi gözler 10 Şubat ta yapılacak kongreye çevrilmiş durumda. Kongrede mevcut başkan Erkan Çelik'in aday olup olmadığı belirsizliğini korurken, başkanlık için herhangi bir başvurunun da olmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR