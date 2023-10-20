Afyonspor'da yeni teknik direktör Saffet İşler ve ekibi

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'da Tolga Şanbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Saffet İşler ve ekibi getirildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, önceki gün Teknik Direktör Tolga Şanbay ve ekibi ile yollarını ayırdı. Teknik adam arayışı için kolları sıvayan Afyonspor yönetim kurulu, yapılan görüşmeler sonrasında Teknik Direktör Saffet İşler ve ekibi ile çalışma kararı aldı. Saffet İşler'in ekibinde ise, Ogün Ruhi Demir, Ahmet Aygün, Osman Bilgin ve Eyüp Uğur'un yer aldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR