Afyonspor'da yeni teknik direktör Hasan Erkin Şimşir

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'da teknik direktör olarak anlaşmaya varılan Hasan Erkin Şimşir takımla ilk antrenmanına çıktı.

Afyonspor'un bay geçtiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen yeni yönetim, çalışmalara çok büyük katkı sağlayacak önemli bir adım attı. Yönetim teknik heyet görüşmeleri sonunda anlaşmaya vardığı tecrübeli Hasan Erkin Şimşir ile anlaşma sağladı. Başarılı teknik adam Şimşir, takımla ilk antrenmanına çıkarak takımla tanıştı. - AFYONKARAHİSAR