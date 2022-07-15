Afyonspor'da alt yapıdan yetişen oyuncular A takımıyla antrenmana çıktı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor.
Teknik Direktörü Koray Palaz yönetiminde antrenmanlarına devam eden jetlerde, yeni transferler ile alt yapıdan yetişen ve A takımına geçen oyuncularda idmana katıldı. Isınma harekeleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ile devam etti. Antrenmanda futbolcuların samimi diyalogları dikkat çekerken, morallerin hayli yerinde olduğu da gözlendi. - AFYONKARAHİSAR
İhlas Haber Ajansı / Spor