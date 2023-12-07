Afyonspor'da alacaklarını alamayan futbolcular sözleşmelerini feshetti

Afyonspor'da alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle Eray Akar ve Mehmet Alaeddinoğlu'da sözleşmelerini fesih ederek takımdan ayrıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, ligin 17. haftası öncesinde 2 isim daha alacaklarını alamadığı için sözleşmesi gereği boşa düştü. Eray Akar ve Mehmet Alaeddinoğlu daha önce kulübü federasyona vermiş, ödeme alamadıklarını ifade etmişlerdi. Şimdi ise sözleşmesi gereği ödeme taahhüt süresi dolan Eray Akar ve Mehmet Alaeddinoğlu takımdan ayrılma kararı alarak sözleşmelerini tek taraflı fesih etti. - AFYONKARAHİSAR