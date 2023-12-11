Afyonspor, Bursaspor'u mağlup ederek puanını yükseltti
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu aldığı Bursaspor galibiyeti ile puanını 23'e yükselterek ligde 10.'ncu sıradaki yerini korudu. Mor beyazlı ekip ligin başlarında kaybettiği puanları son 4 haftadır telefi etmeye başladı. Mor beyazlılar dün evinde ağırladığı Bursaspor'u da ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Karşılaşma sonrası Afyonspor puanını 23'e yükselterek, ligdeki yerini korumayı başardı. Afyonspor ligin 18.'nci haftasında 16 Kasım Cumartesi günü Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu aldığı Bursaspor galibiyeti ile puanını 23'e yükselterek ligde 10.'ncu sıradaki yerini korudu.
Mor beyazlı ekip ligin başlarında kaybettiği puanları son 4 haftadır telefi etmeye başladı. Mor beyazlılar dün evinde ağırladığı Bursaspor'u da ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Karşılaşma sonrası Afyonspor puanını 23'e yükselterek, ligdeki yerini korumayı başardı. Afyonspor ligin 18.'nci haftasında 16 Kasım Cumartesi günü Bucaspor 1928 ile karşılaşacak. - AFYONKARAHİSAR