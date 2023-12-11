Haberler ›› Spor ›› Afyonspor, Bursaspor'u mağlup ederek puanını yükseltti

Afyonspor, Bursaspor'u mağlup ederek puanını yükseltti

11 Aralık 2023 11:59 Son Güncelleme: 12:01 Abone Ol

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu aldığı Bursaspor galibiyeti ile puanını 23'e yükselterek ligde 10.'ncu sıradaki yerini korudu. Mor beyazlı ekip ligin başlarında kaybettiği puanları son 4 haftadır telefi etmeye başladı. Mor beyazlılar dün evinde ağırladığı Bursaspor'u da ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Karşılaşma sonrası Afyonspor puanını 23'e yükselterek, ligdeki yerini korumayı başardı. Afyonspor ligin 18.'nci haftasında 16 Kasım Cumartesi günü Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.